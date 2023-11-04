المقاومة الفلسطينية: أغلب المنشآت الصحفية والإعلامية بغزة تعرضت لقصف الاحتلال

أعلنت المقاومة الفلسطينية أن أغلب المنشآت الصحفية والإعلامية في قطاع غزة المحاصر تعرضت لقصف الاحتلا الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

فيما كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن إن عدد الشهداء في القطاع قد وصل 9488 شهيدا حتى اللحظة، وفقا لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب عشر مجازر كبرى خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد 231 فلسطيني.

وتابعت الوزارة في تقريرها بأن 70% من ضحايا هذه الهجمات هم من النساء والأطفال.

وأوضحت أن الوزارة تلقت تقارير بفقدان 2200 شخص، من ضمنهم 1250 طفل ما زالوا تحت الأنقاض، مما ينذر بارتفاع أعداد الشهداء.

كما أكدت الوزارة استشهاد 150 من الطواقم الطبية خلال تأدية واجبهم الإنساني، وتعرض 57 سيارة إسعاف للتدمير.

وأعلنت عن إستهداف الاحتلال بشكل متعمد 105 من المؤسسات الصحية، مما تسبب في خروج 16 مستشفى عن الخدمة وتدهور الوضع الصحي في قطاع غزة.