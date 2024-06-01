ads
الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لجنة خدمة الأسرة بالأبروشية تنظم "برنامج أساسيات المشورة" للخدام والقادة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية برنامجًا تدريبيًا لأساسيات المشورة للخدام والقادة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الخدام والقادة في مجال علم النفس والمشورة، لتمكينهم من تقديم الدعم والرعاية للأسر بشكل أفضل، وقد شارك في البرنامج ٥٠ من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، حيث يتلقون على مدار عام محاضرات مكثفة كل شهرين.
اشترك في تقديم المادة الدراسية للحلقة الثالثة الدكتور ماهر الضبع أستاذ علم المشورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول موضوع العلاج المعرفي السلوكي، وأستاذ كمال جرجس مدير قطاع التدريب في برنامج الحرية ومحاضر بالدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة، وتدريب الخدام والقادة المهتمين بالخدمة على مهارات التعليم الأسري والمشورة الأُسرية، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هي أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.

خدمة الأسرة الكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك علم النفس والمشورة قساوسة الكنائس