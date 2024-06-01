لجنة خدمة الأسرة بالأبروشية تنظم "برنامج أساسيات المشورة" للخدام والقادة

نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية برنامجًا تدريبيًا لأساسيات المشورة للخدام والقادة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الخدام والقادة في مجال علم النفس والمشورة، لتمكينهم من تقديم الدعم والرعاية للأسر بشكل أفضل، وقد شارك في البرنامج ٥٠ من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، حيث يتلقون على مدار عام محاضرات مكثفة كل شهرين.

اشترك في تقديم المادة الدراسية للحلقة الثالثة الدكتور ماهر الضبع أستاذ علم المشورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول موضوع العلاج المعرفي السلوكي، وأستاذ كمال جرجس مدير قطاع التدريب في برنامج الحرية ومحاضر بالدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة، وتدريب الخدام والقادة المهتمين بالخدمة على مهارات التعليم الأسري والمشورة الأُسرية، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هي أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.