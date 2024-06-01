شاهد أول تعليق من فيفي عبده بعد الهجوم عليها بسبب فيديوهات الرقص

علقت النجمة فيفي عبده علي الهجوم التي تعرضت له خلال الفترة الماضية من قبل بعض الأشخاص بسبب فيديوهات الرقص التي تبثها عبر "مواقع التواصل الإجتماعي" و مطالبين باعتزالك الرقص وقالت عبده في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: "أنا مش فاهمة الناس دي عايزة مني ايه ؟ أعتزل أو معتزلش هما مالهم.

وتابعت هذا الكلام لم أسمعه لأول مرة فمن حين لآخر أجد شائعات تلاحقني حول هذا الأمر وأقولها لهم " أنا من البداية راقصة ونازلة من بطن أمي برقص ومن المستحيل أن أعتزل الرقص"، فأترك الذي يتحدث يتحدث

وأشارت مثل ما صرحت في بداية حديثي معكم إنني رقصت أمام كبار رؤساء العالم والشخصيات العامة، ولن أترك الرقص قط حيث إننى أقوم بعدد من الجولات فى العديد من دول العالم و أقوم بتدريب عدد من النساء على الرقص الشرقى هناك، وأيضا أقوم بالرقص فى منزلى كثيرا عبر عدد من الفيديوهات أقوم ببثها عبر صفحاتي الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بي.