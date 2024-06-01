ضبط 17 طن دقيق مهرب في المنوفية

شدَّد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام العمل بها وإنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقا للصالح العام تزامنًا مع أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جرامًا من 5 قروش إلى 20 قرشا.

تمكنت الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط عدد من المخابز تبين قيام أصحابهم بالتصرف ببيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بإجمالي ٣ أطنان و٥ شكاير ، فضلا عن ضبط ٣ مخابز لقيامهم بإنتاج خبز مدعم نـاقـص وزن بإجمالي نقص ١٥ جراما للرغيف وذلك خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم .

وفي مركز ومدينة أشمون تم ضبط ٦ مخابز تبين قيام أصحابهم بالتصرف ببيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بإجمالي ١٤ طنا وتجميع ٥٠ كيلو دقيق للتربح بدون وجه حق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على المخابز مؤكدا على متابعته اللحظية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين لضمان إحكام الرقابة والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، مشددا على استمرار تلك الحملات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

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