"النمر" يتابع الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة استكمال الأعمال الإنشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذي يجرى إنشاؤها على مساحة نحو 7 أفدنة.

وأشار النمر، إلى أنه جرى الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكدًا اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.

ولفت إلى أن "القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

استمرار توافد المواطنين على المركز التكنولوجي للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بأشمون



كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه ولاء سعيد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية وذلك بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ، موجها بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف ، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز .

وفي السياق ذاته شدد النمر، على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس أولوية الدولة ، مناشداً جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له .