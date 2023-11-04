محمد مصيلحي يستقبل مابولولو هداف الاتحاد السكندري.. ويؤكد لا نية للتفريط فيه

أستقبل محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، هداف الدورى الأنجولى مابولولو، لتهنئته على استمرار المستوى المتميز والرائع له منذ انطلاق بطولة الدورى الممتاز وتصدره قائمة هدافى مسابقة الدورى، و كذلك لدعمه و تحفيزه لمواصلة هذا الأداء خلال المباريات المقبلة.

وأكد رئيس النادى لهداف الفريق على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته و أداءه و إلتزامه منذ إنضمامه لصفوف زعيم الثغر .

ومن المقرر أن يُغادر اللاعب إلى بلاده خلال الساعات القادمة للإنضمام لمعسكر منتخب أنجولاً

وأشار رئيس النادى بأنه يأمل من الاعلام المصرى تحرى الدقة فى أي أخبار خاصة بنادى الاتحاد السكندرى و خاصة عن هداف الفريق مابولولو ، حيث كثرة الشائعات عن مستقبل المهاجم الانجولي

وأوضح محمد مصيلحي ،بأنه ليس من المنطق رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أو خارجية ، أن يتم الحديث الآن عن أنتقاله و نحن فى بداية الموسم !!

وأكد أنه لا توجد أي نيه مطلقاً للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على انتقال " مابولولو " ستكون وجهته خارجياً و ليس داخلياً .

و تمنى محمد مصيلحي ،لمهاجمنا كل التوفيق مع زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة و أن يحافظ على لقب هداف للدورى المصرى الذى حققه الموسم الماضى .