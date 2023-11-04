تسليم جهاز عرائس لـ 10 فتيات بالأقصر.. صور

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، فعاليات احتفالية تجهيز 10 من الفتيات المقبلات علي الزواج من المستحقات، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر، الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام وهي ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي.

محافظ الأقصر يهنئ الفتيات

وتضمنت الفعالية، تجهيز 10 فتيات من المقبلات على الزواج من المستحقات بالأسر الأولى بالرعاية، بواقع 20 جهاز مقدمة كهدية من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وتم تجهيز كل عروسة بثلاجة وغسالة من منتجات العربي، وذلك بالتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

وقدم محافظ الأقصر، خلال الفعالية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهن، مؤكداً على أن الدولة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلي راسها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وأبنائها المخلصين، لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، على أن هذا الحدث يمثل جزء من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات المقبلات على الزواج، مشيداً بدور وجهود منظمات المجتمع المدني ودورهم الفعال في المجتمع، على رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة، واهتمامها في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ورفع المعاناة عنهم، كما تمنى للمؤسسة المزيد من المساهمة فى العمل الخيرى وكذا حضورهم فى الأعوام القادمة والمساهمة فى رسم الابتسامة على وجوة الفتيات المقبلات على الزواج.

وأشاد المحافظ، بأعمال الخير التي تقوم بها المؤسسة قائلا ان مؤسسة العربي تقدم نهر عطاء لا ينضب، لافتا أن المؤسسة تقوم بدور كبير منذ سنوات في تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية، مشيدا بحرص المؤسسة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، معربا عن فخره بهذا التعاون الذي يدخل السرور في قلوب أبناءنا المقبلين على الزواج، متمنيا لهن دوام السعادة والتوفيق خلال حياتهن القادمة.

فيما عبرت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن محافظة الأقصر لها طابع خاص يميزها عن كافة الأماكن الأثرية والسياحية في مختلف العالم فهي منبع الحضارة المصرية القديمة التي يفتخر بها كل مصري.

كما قدمت العربي، التهنئة إلى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الأقصر بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، والتي تعد احتفالية لكل المصريين، مؤكدةً على أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر في كافة ربوعها، مضيفةً أن مجموعة العربى لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن مبادرة حياة كريمة.

احتفالات بمناسبة العيد القومي

وكانت قد نظمت مؤسسة العربى لتنمية المجتمع بالتعاون مع محافظة الأقصر، عدة فاعليات مشاركة منها في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الاقصر، تضمنت مرور أتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا الرمزية على المواطنين بالاضافة الي تنظيم يوم ترفيهي لعدد كبير من اطفال الأقصر، وزعت خلاله عدد من الهدايا، لإدخال الفرحة عليهم، كما أهدت درع مجموعة العربي إلى محافظ الأقصر تقديرا لدور وجهود المحافظ، وذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

يأتي ذلك التوزيع، للعام الثاني على التوالي، حيث شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، في نفس التوقيت من العام الماضي، فى توزيع جهاز إلى 15 عروسة، حيث تم تجهيز كل عروسة بثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط من منتجات مجموعة العربي بواقع 60 جهاز ل١٥ عروسة.

توزيع جهاز العروسة (15)

توزيع جهاز العروسة (14)

توزيع جهاز العروسة (13)

توزيع جهاز العروسة (12)

توزيع جهاز العروسة (11)

توزيع جهاز العروسة (10)

توزيع جهاز العروسة (9)

توزيع جهاز العروسة (8)

توزيع جهاز العروسة (7)

توزيع جهاز العروسة (6)

توزيع جهاز العروسة (5)

توزيع جهاز العروسة (4)

توزيع جهاز العروسة (3)

توزيع جهاز العروسة (2)