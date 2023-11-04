الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، في اللقاء المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الهزيمة الثانية على التوالي في بطولة الدوري، على يد نظيره زد ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري .

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة في المركز السادس.