وزير الصحة: جرحى غزة يمرون بمعاناة نفسية وما رأيناه عبر الشاشات أقل من الواقع

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي في مدينة العريش، أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، بشأن تفاصيل علاج المصابين الفلسطينيين، أن الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية، مؤكداً أن هناك حالات تعاني من شظايا في المخ تؤثر على الحركة والإدراك، وهناك صعوبة في التدخل.

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المصابين الفلسطينيين يمرون بمعاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية التي يمرون بها، مؤكدا أنه يتم فرز حالات المصابين منذ أول لحظات وصولهم، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات التي تتوفر بها الإمكانيات وفقاً للحالة.

وتابع: “لا يوجد لدينا احتياج لمستشفى ميداني، لأن مصر بها المستشفيات القريبة من معبر رفح، ومجهزة بجميع الإمكانيات”، مؤكداً أن ما تتم رؤيته عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي أقل بكثير من الواقع.