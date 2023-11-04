14 نوفمبر.. مؤتمر عن "المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة"

أعلن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن انطلاق مؤتمره السنوى هذا العام برعاية وحضور الدكتورة نفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى بالقاهرة الثلاثاء 14 نوفمبر الجارى؛ وستلقى كلمتها فى الجلسة الافتتاحية صرح بذلك المنهدس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد؛ مضيفا أن مؤتمر هذا العام بهدف إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ؛ ويتحدث خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة

ويناقش المؤتمر فى 3 جلسات؛ الجلسة الأولى

تحديات المشروعات الصغيرة وكيفية التغلب عليها فى ظل الاوضاع الراهنة وتديرها الدكتورة / هالة ابو السعد نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

والجلسة الثانية بعنوان رؤية جديدة للصناعات الصغيرة و المتوسطة ( الصناعة الرشيقة ) ويدير الجلسة المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد

والجلسة الثالثة بعنوان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الأخضر تديرها الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق

ويتحدث نادر عبد الهادى امين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الخطة المستقبلية والاتفاقات للاتحاد؛ ثم تعرض توصيات المؤتمر