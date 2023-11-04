تعيين مساعد جديد لمحافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم السبت، بتكليف الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ الأسبق بالعمل مساعدا لمحافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.

وتضمن قرار محافظ بورسعيد رقم "712" لسنة 2023 تكليف منصور فوزي السيد منصور بكري، بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف قيادات الإدارة المحلية، بالعمل مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.

كما تضمن القرار ندب لمياء عادل محمد انيس الجيار، للعمل رئيسا لحي المناخ بصفة مؤقتة، خلفًا لـ"منصور بكري" وذلك لحين شغل الوظيفة، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.