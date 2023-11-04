نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعُثر بداخل المصنع على (1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.