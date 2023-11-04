رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا

السبت 04/نوفمبر/2023 - 11:39 ص

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).

وقالت فون دير لاين عبر حسابها على موقع إكس، (تويتر) سابقا: "من الجيد أن أعود إلى كييف في زيارتي السادسة خلال فترة الحرب، أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء أوكرانيا كدولة ديمقراطية حديثة ومزدهرة، وكيف سنستمر في جعل روسيا تدفع ثمن حربها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إلى غرب البلقان، قبل صدور تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول توسيع الاتحاد الأوروبي والذي من المقرر نشره في نوفمبر، وكان الغرض من "جولة البلقان" هو تنسيق الجهود ودعم الإصلاحات اللازمة لتقريب الدول المرشحة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، أنه في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتهديدات المتزايدة للأمن العالمي، فإن التوسع المستقبلي يمثل أولوية على الأجندة الأوروبية.

وفي شهر ديسمبر المقبل، سيدرس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المزيد من التوسع، وتأمل أوكرانيا أن يقرر المجلس الأوروبي بدء محادثات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا.