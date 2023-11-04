استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

السبت 04/نوفمبر/2023 - 09:32 ص

استقر سعر الذهب بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعه أمس 20 جنيها في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية المختلفة بعد هبوط طفيف شهده المعدن الأصفر الخميس.

سجل سعر عيار 24 حوالي 2903 جنيهات للبيع و 2926 جنيها للبيع وعيار 21 نحو 2540 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء.



ووصل سعر عيار 18 لنحو 2177 جنيها للبيع و 2194 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1693 جنيها للبيع و 1704 جنيهات للشراء .



وسجل سعر أوقية نح 90.3 ألف جنيه للبيع و 90.99 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 20.32 ألف جنيه للبيع و 20.5 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.902 مليون جنيه للبيع و 2.93 مليون جنيه للشراء.