استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

السبت 04/نوفمبر/2023 - 09:09 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال بداية تعاملات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي)

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية عند نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.