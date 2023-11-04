بطريرك الروم الكاثوليك يطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف المجازر بحق الفلسطينيين

استنكر البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، بأشد عبارات “الاستنكار”، جريمة الحرب التي نفذها العدو الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين وأسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى.

وأشار “العبسي” في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة والمستشفى الإندونيسي، وكنيسة القديس برفيريوس، جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن مثل هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة.

وأضاف البطريرك قائلاً نطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية أطفال ونساء وشيوخ غزة.

وتابع “العبسي” ندعو المجتمع الدولي لعدم ازدواجية المعايير ولمحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة ومعالجة الجرحى والمصابين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل.

وكشف العبسي، أنه تم إرجاء افتتاح السنة اليوبيلية لكنيسة الروم الملكيين من الكاثوليك إلى أجل يحدد لاحقاً، وهذا انطلاقاً من هذا الواقع المرير.

وسيحتفل البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوم الأحد ١٢نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساءاً بالليترجيا الإلهية راحة لأنفس الشهداء وعزاء للمصابين. ألا أزال الله عنا كابوس الحرب وأعاد السلام الى بلادنا.