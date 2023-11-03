رئيس الإمارات يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند التطورات بالشرق الأوسط

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، خلال اتصال هاتفي تلقاه من ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أن رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند، بحثا ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل للدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وسلمها ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.

وأكد رئيس الإمارات في هذا السياق أولوية تكثيف الجهود للعمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم..بجانب ضمان سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إليهم وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

وتطرق الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي خلال الاتصال إلى مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.