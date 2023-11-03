مصر تضيف ذهبيتين وفضيتين في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

انتهت منافسات وزني 54 و 59 كجم، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت نتائج وزن 54 كجم كالتالي:-

- طه عادل عبد المجيد البطل المصري يحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 165 كجم.

- فؤاد السيد محمد البطل المصري يحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 157 كجم.

- نجونج مارينجا بطل كينيا يحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 135 كجم.

بينما جاءت نتائج وزن 59 كجم كالتالي:-

- محمد المنياوي البطل المصري يحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 190 كجم.

- حسام الجعفر البطل المصري يحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 170 كجم.

- أيمن خدج بطل الجزائر يحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 155 كجم.

يحضر منافسات البطولة كلًا من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منار علي موسى مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات بوزارة الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة هم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

ويختتم منافسات اليوم الأول، بمشاركة الثنائي مظهر تمام وحسن العطار في وزن 80 ك، كما يشارك الثنائي محمد صبحي ومحمد حسين في منافسات وزن 88 ك.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد منتخب مصر جيدًا لها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، ثم انتقل إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.