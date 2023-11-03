طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن مواجهة سيراميكا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز على استاد الجبل الأخضر.

أوضح المنيري أن المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ وقرر الجهاز وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة.

أشار إلى أن المغربي محمد الشيبي تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

أضاف أن مهند لاشين لاعب الوسط يعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.