الدوري السعودي.. اتحاد جدة بتشكيل هجومي أمام الشباب

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الشباب بملعب استاد الملك فهد الدولي، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الاتحاد، اللقاء أمام الشباب بتشكيل هجومي، مكون من الثلاثي كريم بنزيما، رومارينيو، وعبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد في التشكيل الأساسي للعميد، المخضرم الفرنسي نجولو كانتي، على أن يغيب البرازيلي فابينيو للإصابة.

ويحتل اتحاد جدة، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – لويز فيليبي – حسن كادش – زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي – سلطان الفرحان – فيصل الغامدي.

وفي الهجوم: عبدالرازق حمد الله – كريم بنزيما – رومارينيو.