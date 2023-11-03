الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على الفتح في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال، على مضيفه الفتح بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة منذ بداية المباراة.

وأشهر حكم المواجهة، 3 بطاقات صفراء في وجه لاعبي الهلال، ياسين بونو، علي البليهي، وكاليدو كوليبالي.

يتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الذي يحتل وصافة الترتيب حتى الآن، فيما يأتي الفتح رابعًا بـ23 نقطة.

دخل الهلال مباراة الفتح، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش – روبين نيفيز – مالكوم أوليفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.