منذ 2004 حتى 2023.. غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي في 10 حروب

العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي اقترب منذ بدايته لشهر من القصف العنيف على المباني والمستشفيات لم يكن الأول فغزة مرت بعدة حروب ومواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، حيث يعيش بغزة اكثر من 2 مليون فلسطيني على مساحة لا تزيد على 360 كيلومتراً مربعاً، مواطني هذا القطاع عاشوا الكثير من الظروف القاسية فمع كل حرب يشنها الكيان الصهيوني بحجة مواجهة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ينقطع عنهم الماء والكهرباء كما هو الوضع الآن.

يفقد الالاف من الفلسطينين منازلهم الذي تدمره غارات اسرائيلية ويقتل الالاف في كل مرة وتمحى سجلات عائلات باكملها، وبالرغم من كل ما فعلته اسرائيل من جرائم ومجازر وصلت للابادة الجماعية واستخدام اسلحة محرمة دولية يقاوم سكان غزة الاحتلال ويرفضون احتلال الكيان الصهيوني لدولتهم ومن الحروب التي مرت بها غزة:



حرب 2004:

في شهر مايو شنت إسرائيل عملية عرفت باسم قوس قزح، وفي نفس العام بشهر سبتمبر نفذت عملية أخرى عرفت بأيام الندم.

حرب 2005:

بعدما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عملية عرفت باسم “خطة فك الارتباط الأحادي الجانب” شنت إسرائيل على القطاع حربين سريعتين، الأولى في شهر سبتمبر عرفت باسم أول الغيث والثانية في:

عام 2006:

بالتحديد في شهر يونيو شنت إسرائيل عملية باسم “سيف جلعاد” كمحاولة لاستعادة الجندي الإسرائيلي الذي اسرته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” واسمه جلعاد شاليط.

حرب 2008:

شنت فيها إسرائيل إحدى أكبر عملياتها العسكرية على قطاع. غزة وأكثرها دموية منذ الانسحاب من القطاع في 2005 وقامت بضربة جوية تسببت في مقتل 89 شخصا تابعين لحماس، و80 آخرين من المدنيين، ثم اقتحمت إسرائيل شمال وجنوب القطاع.



حرب 2012:

في شهر نوفمبر من هذا العام شنت اسرائيل غارات على قطاع غزة وقامت باغتيال رئيس أركان حركة حماس أحمد الجعبري وبعد مئات الغارات على غزة، قتلت 174 فلسطينياً واصابة 1400.



حرب 2014:

شنتها اسرائيل في شهر يوليو وظلت الحوب 51 يوماً، وخلفت أكثر من 1500 قتيل فلسطيني ودماراً كبيراً في القطاع.

حرب 2019:

شنت الحرب اسرائيل في شهر نوفمبر وبدات بعملية اسرائيلية قامت فيها باغتيال قائد المنطقة الشمالية في “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة “بهاء أبو العطا”.

حرب 2021:

بدأت شرارة الحرب من القدس بعد مواجهات في حي الشيخ جراح، واقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ثم تنظيم مسيرة الأعلام نحو البلدة القديمة، وهي المسيرة التي حذرت حماس من أنها إذا تقدمت فإنها ستقصف القدس، وهو ما تم في شهر مايو من عام 2021.

حرب 2022:

في شهر أغسطس نفذت اسرائيل هجمات واغتالت قائد المنطقة الشمالية لـ"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، “تيسير الجعبري” وتوقفت العملية بعد أيام قليلة بعد تدخل وسطاء وقتل في الهجمات الإسرائيلية 24 فلسطينياً بينهم 6 أطفال.

حرب 2023:

هي التي تنفذها اسرائيل حاليا على قطاع غزة من شهر اكتوبر الماضي واقتربت على شهر دمرت فيه اسرائيل جزء كبير من قطاع غزة ولم تمتنع عن تدمير المستشفيات واي اماكن فيها تجمعات كبيرة للمدنين واللاجئين وتخطى عدد الشهداء الفلسطينين منذ بدأ الحرب في ٧ اكتوبر الماضي الـ٩٠٠٠ شهيد من بينهم اكثر من ١٠٠٠ طفل.