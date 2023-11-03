تعرف على خيرات فلسطين التي لا تعد ولا تحصى

تمتلك فلسطين المحتلة خيرات لا تعد ولا تحصى وتشتهر ارضها بانتاج ثمار متنوعة من الفواكه والزيتون فهي صاحبة افضل نوع زيتون وتلذي يستخرج منه زيت الزيتون فعمر اشجارها مئات السنوات، وتشتهر ايضا بأشجار النخيل ومن ثمارها البلح والتمور من اجود الأنواع، زيت الزيتون منتج اساسي في المطبخ الفلسطيني الذي يخرج منه اشهى الاطعمة.

احتلال اسرائيل لارض فلسطين كان مطمع قديم لسخاء تلك الارض حيث تنتج افضل انواع الخضروات والفواكه وانتشار حقول الزيتون فاسرائيل لم تحتل الارض فقط بل سرقت الثقافة والحضارة الفلسطينية التي تمتلك من العمر الاف السنين، هذه الارض التي سال من اجلها مئات الالاف من دماء الفلسطينين غنية ايضا بالنفط والغاز الذي استولت عليه دولة الاحتلال الصهيوني، فالثروات في باطنها لا تحصى.

وبالرغم من الظروف القاسية التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني من حصار وقصف اسرائيلي يهتمون سنويا باقامة معرض يحمل اسم “خيرات فلسطين” يعرض كل الخيرات التي ينتجها الشعب الباسل من الارض الصامدة صاحبة الثروات من التمر الفلسطيني المميز، التين والعنب، الزيتون وزيت الزيتون بانواع متعددة وبدرجات مختلفة يحاول ان يحظى به الكثير من الناس في شعوب مختلفة لمن يعرفون قيمته واهميته وجودته.