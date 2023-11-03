تموين الإسكندرية: لا شكاوى من أى تزاحم أو تكدسات بمحطات الوقود

أكدت غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، على عدم وجود أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات بمحطات الوقود.

وجاء ذلك في إطار متابعة الأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة بجميع مديرى الإدارات و رؤساء الرقابة و المفتشين (التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) و بمتابعة جمال عمار وكيل المديرية، بناء على توجيهات من المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة التموين.

وأفادت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة، أنها أصدرت تعليمات لجميع الأجهزة بالمديرية بعد المرور والمتابعة اعتبارا من الساعه الثامنه صباح يوم الجمعه الموافق ٠٣ - ١١ - ٢٠٢٣ تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات لتكون الاسعار كالتالي بنزين 95 أصبح 12.50 جنيه لتر، وبنزين 92 أصبح 11.50 جنيه لتر، وبنزين 80 أصبح 10 جنيه لتر، وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر و تثبيت سعر السولار 8.25 و الكيروسين 8.25 و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، و تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

وتتابع غرفة عمليات المديرية الموقف أول بأول و لا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات.