حركة أرجنتينية يهودية تدعو إلى إنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية في غزة

أصدرت مجموعة "يهود من أجل فلسطين"، وهي مجموعة من المواطنين اليهود الأرجنتينيين الذين يرفعون أصواتهم ضد سياسية الكيان الصهيوني، وما ينفذه من إبادة جماعية في غزة، بيانًا جاء فيه أن حكومة نتنياهو بدأت جولة جديدة تستهدف إبادة السكان المدنيين الفلسطينيين بالقطاع.

وأضاف البيان أن العالم شهد خلال الأيام القليلة الماضية البث المباشر للإبادة الجماعية، التي ينفذها الكيان ضد الشعب ‏الفلسطيني.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: إنه في مقابلة مع أحد أعضاء هذه المجموعة للتعرف على أهدافها ومدى دعمها للقضية الفلسطينية، ذكر أن جذور العنف تعود إلى القمع الذي مارسه الكيان المحتل منذ أكثر من 75 عامًا ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا ما حدث في 7 أكتوبر لا يمكن تحليله أو فهمه دون أخذ التصعيد السابق للعنف الذي نفذه الكيان ضد الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار.

وشدد العضو بالمجموعة على وجود تركيز إعلامي أحادي الجانب يعضد الرواية الصهيونية، في حين يتم تصوير مقا.ومة الشعب الفلسطيني على أنها إرهاب وتطرف، في ازدواجية واضحة، محذرًا من وجود عامل خطير يؤجج الصراع يتمثل في تسليح عدد كبير من المستوطنين يشار إليهم كمدنيين وليس عسكريين.

وترفع المجموعة الأرجنتينية التي تشكلت عام 2021م، شعار "ليس باسمنا" للتبرأ من المجازر التي تنفذها قوى الاحتلال ضد الفلسطينيين، كما يستنكر الكثير من أفراد المجتمع اليهودي الإرهاب الذي يمارسه الكيان باسمهم.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذه الأصوات التي تأتي من داخل المجتمعات اليهودية حاليًا وتفضح الممارسات الصهيونية وتتبرأ من إرهابها المنظم تعد دليلًا دامغًا على بطلان زعم الكيان المحتل بيـهوديته وأن ما يقوم به هدفه جمع يهود العالم تحت مظلته الكاذبة التي قامت على وعد من لا يملك لمن لا يستحق.