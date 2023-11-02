اتفاق بين النمسا وبريطانيا على تكثيف الجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب

وقع وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة عبر الحدود وتحسين الأمن الداخلي وتكثيف الجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وقع وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة عبر الحدود وتحسين الأمن الداخلي وتكثيف الجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إنه جرى أيضًا محادثات بين الوزيرين لتعميق العلاقات الثنائية بين النمسا وبريطانيا، مضيفًا أن زيارة وزيرة داخلية بريطانيا تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وإجراءات اللجوء في بلدان ثالثة خارج أوروبا وملاحقة الجريمة العابرة للحدود.

وذكر البيان أنه عقب المباحثات قام الوزيران برافرمان وكارنر بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الإرهاب في هجوم 2 نوفمبر عام 2020.

وشدد كارنر - بحسب البيان - على أن التعاون عبر الحدود ضروري بشكل خاص في الحرب ضد الإرهاب وبالتالي فإن التبادل المكثف للمعلومات يعد عنصرًا أساسيًا في اتفاقية التعاون الشرطي بين البلدين، حيث لا يزال لدينا أعداد كبيرة من طلبات اللجوء في النمسا على الرغم من انخفاضها بنسبة 50 بالمائة تقريبًا مقارنة بالعام السابق.

ودعا الوزير النمساوي إلى اتخاذ إجراءات مكثفة بالتعاون مع بريطانيا والدنمارك لتطوير نماذج لإجراءات اللجوء خارج أوروبا.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن قانون الهجرة الذي تم إقراره مؤخرًا يسمح بنقل اللاجئين بسرعة أكبر إلى بلدان أخرى.