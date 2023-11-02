إطلاق اسم الكاتب الصحفي الراحل هشام جاد على قاعة بحزب الأحرار الاشتراكيين

قرر طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إطلاق اسم الكاتب الصحفي الراحل هشام جاد رئيس تحرير جريدة الأحرار الأسبق، على إحدى القاعات تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتاريخه الصحفى الكبير.

الراحل هشام جاد صدرت له عدة إصدارات متخصصة منها كُتب "إرهاب صنعه آخرون" و"الاحتكار" الذي قدمه الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق، و"الإغراق" وكانت آخر إصداراته "ثورة التحليق".

حصل الراحل هشام جاد على جائزة إحسان عبد القدوس في الانفراد الصحفي.

يذكر أن فارس الكلمة النبيل الكاتب الصحفي هشام جاد توفي صباح الثاني عشر من إبريل 2023 الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك 1444 عن عمر يناهز 63 عاماً بعد أن سجل اسمه بحروف من ذهب في محراب صاحبة الجلالة.