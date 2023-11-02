حملة السيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد التعاوني الزراعي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الاتحاد التعاوني الزراعي، برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحباً بوفد الاتحاد على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية، إن القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال التسع أعوام الماضية، في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصر، وكان للسيسي موقف واضح لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية واستصلاح مساحات جديدة وفرت فرص عمل وساهمت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة، وتوفير التمويل اللازم للفلاحين لتطوير أراضيهم، مشيدًا بدور الاتحاد الذي يهتم بتعزيز التعاون والتضامن بين المزارعين والمجتمعات الريفية، إذ يوفر الدعم الفني والتدريب والمواد اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي، فهو نموذج اقتصادي واجتماعي مبتكر للتعاون، مشيراً إلى أهمية مشروع حياة كريمة في تطوير الريف المصري، والإنجاز التاريخي بإعلام مصر خالية من فيروس سي التي خدمت الفلاحيين والمزارعين بشكل كبير.

من جانبه، أكد وفد الاتحاد التعاوني الزراعي أنه يضم في مجلس إدارته 121 عضواً وجمعيته العمومية المكونة من 7 آلاف جمعية زراعية تضم 55 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات بخلاف أعضاء الجمعية، مشيدين بمجهودات القيادة السياسية للنهوض بالزراعة في مصر ودعم الفلاحين بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مشيرين إلى أن الفلاح المصري يهتم ويدعم الاستقرار أكثر من أي فئة آخرى في المجتمع، كما أن المرشح حرص على توفير حياة كريمة للمزارعين والفلاحيين وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية القوية في القرى.

وأكد وفد الاتحاد أنهم ينظمون مؤتمرات وندوات للفلاحين في جميع المحافظات لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لتنمية الروح الوطنية لدى الفلاحين.