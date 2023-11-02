السبت.. حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني في الأوبرا

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، حفلا فنيا جديدا، وذلك في الثامنة من مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير، استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج عدد من أهم أعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين منها السيمفونية الثامنة لبيتهوفن، والسيمفونية الأولي لتشايكوفسكي بعنوان "أحلام شتوية"، التى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية، ورغم أنها تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ، إلا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها، واعتبرها مؤلفها الأقرب إلى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره .