3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، 3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، الذى يزور مصر لأول مرة، بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية، في الثامنة من مساء يومي الأحد والإثنين 5 و 6 نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير، ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، حيث تشارك فى الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا، ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـ راجح داوود، وكونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى، ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

أما الحفل الثاني يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، والسيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي، إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

ويشارك فى الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف، والذي يتضمن كونشرتو التشيلو لـ هايدن، إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود، ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى على يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقى والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى في السابعة مع أوركسترا المكسيك السيمفوني، وحصلت على عدة جوائز منها: الجائزة الأولى في مسابقة الشباب الموسيقيين في ألمانيا، والجائزة الأولى بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

أما أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي، ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، وقدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتوار كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقى تعليمه في معهد مدرسي الموسيقى في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقى في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الأوبرا والباليه الأكاديمي في كيروف، وكان عرض "عروس القيصر" لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى وحصل على عدة جوائز منها: الجائزة الفضية من هيئة إذاعة أساهي اليابانية.