السبت.. السيمفونى يعزف أحلام تشيكوفسكى الشتوية والثامنة لبيتهوفن على المسرح الكبير

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني حفل بقيادة المايسترو احمد الصعيدي وذلك في الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها السيمفونية الثامنة لبيتهوفن ، والسيمفونية الأولى لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866 ، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية ، ورغم انها تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ إلا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها ، واعتبرها مؤلفها الأقرب الى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره .