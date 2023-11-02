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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. السيمفونى يعزف أحلام تشيكوفسكى الشتوية والثامنة لبيتهوفن على المسرح الكبير

اوركسترا القاهرة
اوركسترا القاهرة السيمفوني
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تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني حفل بقيادة المايسترو احمد الصعيدي وذلك في الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها  السيمفونية الثامنة لبيتهوفن ، والسيمفونية الأولى لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866 ، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية ، ورغم انها تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ إلا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها ، واعتبرها مؤلفها الأقرب الى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره .

المايسترو احمد الصعيدي

 

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