"قنديل" يطمئن على سير العملية التعليمية ويتفقد مرافق جامعة حلوان الأهلية

أجري الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، جولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وخلال الجولة، وعد الدكتور قنديل بحل كافة المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

ووجه الدكتور قنديل كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة.