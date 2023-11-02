التحالف الوطني: مصر تخوض معركة دبلوماسية لإدخال المساعدات قطاع غزة

قال خالد الشرقاوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ مصر تخوض معركة دبلوماسية وتكثف جهودها لتوصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى إدخال 292 شاحنة إلى قطاع غزة وجاري إمداد القطاع بشاحنات أخرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الأولوية للمواد الطبية والغذائية والمعدات الجراحية في الشاحنات التي دخلت قطاع غزة لتقديم المساعدة للأهالي.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي في دخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، إلا أن شباب التحالف يعملون على إدخالها، حيث يقدم شباب التحالف نموذجا للشباب فهم صامدون و مرابطون، وبالنسبة إلى مصر، فإن معبر رفح لم ولن يغلق أبدا، ومن الضروري استدامة المساعدات والشباب مُصر على ذلك».

