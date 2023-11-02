وفاة الشاعر الغنائي محمد القصاص

توفي منذ قليل الشاعر الغنائي محمد القصاص بعد صراع مع المرض تاركا خلفه اثرا كبيرا من الاعمال الفنية الخالدة

وقد نعته جمعية المؤلفين والملحنين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: توفى الى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين، بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل ان يتقبله بافضل قبول ويسكنه فسيح جناته.

كتب الراحل محمد القصاص خلال مسيرة حياته الفنية العديد من الاعمال الغنائية منها التي تغني بها نخبة من نجوم الطرب، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، وهاني شاكر "علي الضحكاية" و"حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، وهشام عباس " من طفولتي"، وعلي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، وإيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.