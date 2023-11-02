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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وفاة الشاعر الغنائي محمد القصاص

الشاعر الراحل محمد
الشاعر الراحل محمد القصاص
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توفي منذ قليل الشاعر الغنائي محمد القصاص بعد صراع مع المرض تاركا خلفه اثرا كبيرا من الاعمال الفنية الخالدة 

وقد نعته جمعية المؤلفين والملحنين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: توفى الى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين، بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل ان يتقبله بافضل قبول ويسكنه فسيح جناته.

كتب الراحل محمد القصاص خلال مسيرة حياته الفنية العديد من الاعمال الغنائية منها التي تغني بها  نخبة من نجوم الطرب، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، وهاني شاكر "علي الضحكاية" و"حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، وهشام عباس " من طفولتي"، وعلي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، وإيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.

الشاعر الغنائي محمد القصاص جمعية المؤلفين والملحنين محمد القصاص مفيناش من خوف أحمد منيب هاني شاكر