تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بـ5 قرى في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، جمعية الأورمان، فى تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية لدعم عدد 120 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى دار السلام ومعصرة صاوي والمظاطلي وبندر طامية بمركز طامية، وقرية جبلة بمركز سنورس فى محافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وأكد طارق الشوربجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تسهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

وأوضح مدير الجمعية أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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