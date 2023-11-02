قصور الثقافة.. "مشكلات ذوي الإعاقة" ضمن نقاشات ورشة التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "إعداد مسئول تمكين ثقافي" لذوي القدرات الخاصة التى تنظمها الإدارة المركزية للتدريب برئاسة الدكتورة منال علام للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها، وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.

وتضمن اليوم الثالث محاضرة بعنوان "مشكلات ذوي الإعاقة في مصر" ناقش خلالها الدكتور وليد نادي مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي، أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه مقدمي الخدمة الثقافية لذوي الإعاقة بقصور الثقافة في ظل المتغيرات المعاصرة الجديدة، موضحا الدور الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة لمواجهة تلك المعوقات.

وأضاف أن مصطلح ذوي الإعاقة لا يعني بالضرورة عجز الشخص عن الإنجاز والإنتاج، فهي فئة حرمت من صفة معينة ولكن تتمتع بصفات أخرى تميزها عن غيرها، وتجعل كل فرد منهم بارعا في مجال معين.

وتابع قائلا: على الرغم من أن الدولة تُقدم إليهم الرعاية والخدمات اللازمة إلا أن تلك الخدمات لا تصل إلى إليهم في بعض الأحيان، نتيجة عدم وعي الأسر بها أو لنقص الخبرة لدى بعض الموظفين القائمين على خدمة ذوي الإعاقة، لذا كان من الضروري تسليط الضوء على القضية محور المحاضرة.

واختتم حديثه ببعض التطبيقات العملية الخاصة بلغة الإشارة، بالتعاون مع المدربة سحر عبد العليم، التي قامت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بمنحها شهادة تقدير لمشاركتها المتميزة خلال الورشة.