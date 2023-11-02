مريم وائل.. أول فنانة استعراضية من ذوي الهمم تشارك في مهرجان إبداع للجامعات

“خليك قد التحدي حطم قيودك واسعى وراء حلمك”، شعار رفعته مريم وائل، فتاة استعراضية من ذوي الهمم، عضوة بفرقة المنصورة القومية للفنون الشعبية، بقيادة الدكتور أيمن علي المدير التنفيذي للفرقة، والفرفة تابعة إلى مديرية الثقافة بالدقهلية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة بقصور الثقافة، وعمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل وزراة الثقافة بالدقهلية.

مشاركة مريم وائل بمهرجان ابداع للجامعات



كما أنها عضوة بفرقة "قادرون باختلاف بالمنصورة" التابعة لمديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وقالت رحاب رابح، والدة “مريم وائل فؤاد محمد نور”، إن حب الفن وراثة عن جدها الأديب فؤاد نور رئيس إقليم شرق الدلتا الأسبق، مشيرة إلى أن ابنتها مريم بعمر 24 عاما وتلقت تعليمها في المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية.

وتابعت، أنها قابلت معظم العقبات في استكمال تعليمها في المرحلة الإعدادية في مصر، ولكنها تفوقت في التعليم علي الرغم من كونها من ذوي الهمم.

وأضافت أنها تتقن أداء دورها كعارضة استعراضات، كما أن لديها قدرة على التمثيل وتقمص الشخصيات التي تؤديها باحترافية.

وشاركت مريم وائل في العديد من العروض المسرحية، ومنها مهرجان إبداع الموسم الثامن مهرجان إبداع قادرون الموسم الأول مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية ومدن رأس البر وبلطيم ودمياط الجديدة، كما شاركت في مهرجان الحلم المصرى لذوى الهمم.

مريم وائل في مهرجان ابداع للجامعات

من مشاركة مريم وائل بمسابقة ابداع الجامعات

من مشاركة مريم وائل في العروض الاستعراضية،



وأكد الدكتور أيمن علي، المدير التنفيذي لفرقة المنصورة القومية للفنون الشعبية، أن مريم وائل شاركت بفقرة "ضحكة قلب" في مسابقة إبداع للجامعات، وتعد أول فنانة من ذوي الهمم تشارك في المسابقة.

وأوضح، أن مريم وائل شاركت هي وعدد من أعضاء فرقته، وذلك ضمن فرقة جامعة الأزهر وحصدت الفرقة المركز الأول على مستوى الجمهورية في إبداع.

كما حصدت مريم وائل المركز الثاني من أكاديمية الفنون للمعهد العالي للباليه، وتحلم بالشهرة والنجومية على خطى كبار الفنانين وتمثيل مصر عالميا.