في اليوم الـ27 للعدوان الإسرائيلي على غزة.. الموت يحاصر الفلسطينيين في المنازل والمستشفيات والمدارس

يتواصل لليوم الـ27 العدوان الإسرائيلي على القطاع من البر والبحر والجو مستهدفا المنازل، والبنايات السكنية، والمدارس، والمساجد، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في غارات مكثفة، وعنيفة طالت عددا من مناطق قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وإصابة العشرات عقب استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمحيط مدرسة للأونروا، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تأوي آلاف النازحين.

وأضافت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الشامي في حي الصبرة، وسط مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، وتضرر عددا من المنازل المجاورة، ووقوع إصابات.

وتابعت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الدهشان في منطقة عسقولة بحي الزيتون في المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، لا يزال عددا منهم تحت الركام.

وأشارت إلى وقوع 15 مواطنا بين شهيد وجريح، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة ياسين على طريق صلاح الدين في حي الزيتون.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف منزل لعائلة الكحلوت، تم نقلهم إلى المستشفى الاندونيسي شمالا.

كما أصيب عدد من المواطنين بقصف من مدفعية الاحتلال استهدف عددا من المواطنين في شارع النصر، شمال مدينة غزة.

ولفت مراسل "وفا" إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت بعشرات القذائف الصاروخية منازلا للمواطنين على طول الطريق الساحلي غرب مدينة غزة، وشمال القطاع.

وفي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، قصفت الطائرات الحربية بعشرات الصواريخ عددا من الأبراج السكنية في الحي، وألحقت دمارا مهولا في المكان، وأوقعت إصابات في صفوف المواطنين خصوصا من النازحين في مدارس الأونروا المجاورة.

وفي مدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع، شنت الطائرات الحربية غارتين، إضافة إلى قصف من الزوارق الحربية قرب منازل المواطنين في منطقة ميناء الصيادين غرب المدينة.

وتعرضت عدة منازل لقصف مدفعي من الدبابات العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات، ومخيم البريج، ومنطقة وادي غزة، ومنطقة المغارقة، ومدينة الزهراء، وسط القطاع.