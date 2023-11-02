1005 قرارات تصالح على مخالفات البناء بأبو رديس ورأس سدر وطور سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 8 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك ، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر441 حالة تصالح.

كما صدق المحافظ على 18 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ليصبح بذلك اجمالي قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 421 حالة تصالح.

كما صدق فودة، على 5 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابو زنيمة " نموذج 10" وذلك خلال عرض رفعت الاشقر نائب رئيس مدينة ابو زنيمة، ليصبح بذلك اجمالي قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابو زنيمة 143 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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