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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط  (70) قضية ضُبط خلالها (71) متهم.. وبحوزتهم (52،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر البانجو -1،760 كيلو جرام لمخدر الشابو -  كمية من مخدر الهيروين - 400 قرص مخدر ).
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

نجع حمادي قنا الحشيش الشابو الهيروين