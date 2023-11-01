حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في قنا

قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (70) قضية ضُبط خلالها (71) متهم.. وبحوزتهم (52،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر البانجو -1،760 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 400 قرص مخدر ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.