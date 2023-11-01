صن داونز يطيح الأهلي من التأهل لنهائي الدوري الأفريقي رغم التعادل

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التأهل إلي نهائي دوري السوبر الأفريقي عقب الخسارة في مجموع المباراتين أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء علي استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- ـ أكرم توفيق

خط الوسط: اليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

قام السنغالى عيسى سى حكم مباراة الأهلى وصن داونز بطرد مانديتا لاعب الفريق الجنوب أفريقى عقب التدخل على أكرم توفيق بشكل قوى.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت على في جنوب افريقيا انتهت بفوز صن داونز بهدف ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد او بفارق هدفين للتاهل إلى نهائي الدوري الأفريقي.

وهدد بيرسي تاو مرمى صن داونز برأسية فى الدقيقة الخامسة بعد استقبال عرضية من حسين الشحات، وسدد الشحات تصويبة بعيد المدة في الدقيقة السابعة ولكن وصلت سهلة في يد ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وتحصل بيرسي تاو على ركة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة العرقلة من قبل حارس صن داونز، وتقدم علي معلول لتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 12، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس الفريق الجنوب إفريقى.

وسدد سيرينو تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ولكن أمسك بها الشناوي، وفشل كهربا في استغلال فرصة خطيرة في الدقيقة 24 من دربكة بين دفاع صن داونز، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها لاعب صن داونز في كهربا وبعدها ارتطمت في العارضة وارتدت بعيدا عن الشباك.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي على مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدى أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.