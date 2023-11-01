كأس الرابطة الإنجليزية.. تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية.

ويستضيف الشياطين الحمر المباراة على ملعب أولد ترافورد، في تمام العاشرة والربع مساء، ويقود أنتوني مارسيال خط الهجوم إلى جانب أنتوني وأليخاندرو جارناتشو.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - سيرجيو ريجيليون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - حنبعل المجبري - ماسون ماونت

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال

وتأهل مانشستر يونايتد، لدور الـ16 بعد تخطيه فريق كريستال بالاس، فى الدور السابق، بثلاثية نظيفة، فى المقابل نجح نيوكاسل يونايتد، فى إقصاء مانشستر سيتي، بهدف نظيف.

وتوج الشياطين الحمر بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نسخته الأخيرة على حساب نيوكاسل بثنائية كاسيميرو وماركوس راشفورد.

