انطلاق مرحلة "البراعم" بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة الدقهلية

انطلقت اليوم، فعاليات تدريبات مرحلة "البراعم" بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والتي تضم مرحلة البراعم ستة مراكز في ألعاب: الجودو، وألعاب القوى بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، ورفع الأثقال بنادي الناصرية الرياضي، ورفع الأثقال بمركز شباب مدينة السنبلاوين، ورفع الأثقال بمركز شباب مدينة المطرية، والمصارعة بنادي دكرنس الرياضي، خلال الموسم الرياضى 2023/2024 بمحافظة الدقهلية.

وشهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، تدشين انطلاق فعاليات تدريبات مرحلة البراعم فى لعبة الجودو بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، بحضور الكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والكابتن محمد سعد مدرب براعم الجودو.

وحضرت الدكتورة منى عثمان والدكتور أيمن ربيع فعاليات تدريبات مرحلة البراعم لألعاب القوى بالملعب الرئيسي بإستاد المنصورة الرياضي، فى وجود الكابتن أيه حسام مدرب ألعاب القوي، والكابتن هاله إبراهيم مساعد مدرب ألعاب القوى.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال إنطلاق فعاليات تدريبات مرحلة البراعم بالدقهلية، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات القومية الواعدة في الألعاب الرياضية، وذلك ما أكد عليه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن المشروع يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية، تمهيداً لتأهيلهم وإعدادهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلة البراعم ثم مرحلتي الناشئين والشباب وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

تأتي إنطلاق فعاليات تدريبات مرحلة البراعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للأداء الرياضي"بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة والبطل الأوليمبي، وإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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