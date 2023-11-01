حملة السيسي: استقبال معبر رفح للمصابين يؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الضوء على ما يشهده معبر رفح البري من تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة لمعالجة الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة.

وقالت الحملة فى منشور على "فيس بوك": "من رحم المعاناة يولد الأمل... فمنذ صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 تشهد منطقة رفح البري تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة".

وأوضحت الحملة أن هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة؛ وامتدادًا للجهود المصرية التي ما زالت تقوم مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح.

وتوجهت الحملة بالدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.