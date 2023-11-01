الخارجية الفلسطينية: نفاد وقود المستشفيات في غزة ينذر بكارثة إنسانية وإبادة جماعية

أكدت وزارة الخارجية لافلسطينية، أن نفاد كميات الوقود المتبقية لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة، ينذر بكارثة حقيقية وموت جماعي لآلاف الفلسطينيين.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الكارثة تهدد مرضى العناية المكثفة والأطفال والرضع والخدّج، ومن هم بحاجة لعمليات فورية لا يمكن تأجيلها، وغيرها من الحالات التي ستواجه الموت المحقق في حال توقفت المستشفيات عن العمل، كما حدث في مستشفى الصداقة التركي الذي توقف بسبب نفاذ الوقود، وما ترتب عن ذلك من تعريض مئات الفلسطينيين المصابين بالسرطان لمخاطر كبيرة.

وشددت على أن استهداف المستشفيات سواء بالقصف أو نفاذ الوقود هو أخطر جريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة كبرى ضد الإنسانية، وحكم إسرائيلي بإعدام مئات المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة جميع الدول المانحة التي قامت ببناء ودعم بناء وتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة، بالتحرك فوراً لرفض إغلاقها ووقف عملها الإنساني، مشددة على أن على العالم ألا يقبل بذلك، وأن يتخذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتزويدها بالوقود فورا.