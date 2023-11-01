بالصور.. ختام فعاليات الدورة التدريبية حول "المعايير القوميه لبنوك الدم" بالدقهلية

اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته بالدقهلية الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الدم تحت عنوان "المعايير القوميه لبنوك الدم الاصدار الحديث٢٠٢٣"، بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادله والفنيين والتمريض وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم.

فيما استمرت الدورة على مدار 3 أيام و تضمنت فعاليات اليوم 9 محاضرات علمية حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم ,وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريباً على سياسات مكافحه العدوي الخاصه ببنوك الدم.

كما حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من اداره بنوك الدم بالمديرية والدكتورة مني غنيم والدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا إلى جانب الدكتورة يارا البيلي والدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس.

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