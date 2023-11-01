طلب إحاطة بشأن وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في أكتوبر بسبب إهمال تغطية الأكشاك

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية ووزير الكهرباء والطاقة بشأن الإهمال فى أكشاك الكهرباء وعدم توفير الأغطية الخاصة بها، مما ترتب عليه وفاة طفل لا يتجاوز عمره الـ3 سنوات نتيجة الصعق الكهربائي.

وأكد النائب هشام حسين، أنه خلال الساعات الماضية تلقى الكثير من الشكاوى والاستغاثات تجاه ما يحدث من إهمال كبير بحق المواطنين فى منطقة أبناء الجيزة بحدائق أكتوبر، فعلى الرغم مما يتم من جهود حكومية مختلفة إلا أن عدم قيام المسؤولين بدورهم ومتابعة ملفاتهم على أرض الواقع يتسبب فى كوارث كبيرة، وهو ما تم فى وفاة طفل لا يتجاوز الـ 3 سنوات فى هذه المنطقة، نتيجة عدم توفير الغطاء الخاص بأحد أكشاك الكهرباء، فأثناء لهو الطفل تعرض للصعق والوفاة فى ذات الحال.

ولفت هشام حسين، إلي أن مثل هذه الصور من الإهمال فى حاجة إلى مراجعة من جانب الجهات المعنية سواء الكهرباء أو التنمية المحلية، خاصة أن المنطقة فى ولاية محافظة الجيزة، بجانب أهمية مراجعة أوضاع الخدمات بكافة مراحل منطقة أبناء الجيزة؛ حيث توجد إشكاليات كثيرة بمختلف الملفات بحاجة إلى مراجعة حكومية، وتوفير الاحتياجات اللازمة، بجانب التحقيق فى واقعة الوفاة ومحاسبة المخطئ والمقصر.

وطالب النائب هشام حسين بالموافقة على إحالة طلب الإحاطة للمناقشة باللجنة المختصة في حضور الوزراء والمسؤولين المختصين.