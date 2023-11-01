توزيع 4 أطنان سكر بقرى سمسطا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار العمل في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته وحدة التنمية الاقتصادية وقام بعرضه السكرتير العام اللواء حازم عزت، وتضمن الإشارة إلى طرح وتوفير4 طن من السكر بسعر 27 جنيهاً على المواطنين بقرى مركز سمسطا (دشطوط ، مازورة، بدهل، الشنطور) وتوابعها، وذلك من خلال بعض محلات لتجار وبدالين تموينيين ،حيث يتم البيع في وجود مفتش تموين بكل قرية. وجاء ذلك تحت إشراف مديرية التموين بقيادة المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة "د.علاء سعيد" مدير الوحدة ومسؤول المعارض والأسواق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة نشأت معبد، وبحضور رؤساء القرى ومكاتب التموين.