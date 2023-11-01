نادي القضاة يصدر طبعة خاصة من كتاب «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي» للمستشار خالد القاضي

أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، طبعة خاصة من كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المظفر (1973 – 2023).

ويقع الكتاب في ١٢٨ صفحة من القطع الصغير الجاير لسهولة قراءته وتداوله ورقيا وإلكترونيًا.

بدأ الكتاب بعبارات من تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، في عيد القـــوات المسلحة، والذي وصفه أنه "يوم حولت مصر الجرح وآلامه.. إلى طاقة عمل عظيمة.. عبرت بها الحاجز الذي كان منيعًا.. بين الهزيمة والنصر.. وبين الانكسار والكبرياء وأزالت بعقول وسواعد أبنائها.. جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق.. حاملة مشاعل الأمل والنور.. للشعب المصري.. والأمة العربية".

وقدم رئيس نادي قضاة مصر للكتاب بكلمة أورد فيها أنه "يُسعد نادي قضاة مصر أن يقدم هذه الطبعة الخاصة من كتاب الزميل القاضي الدكتور خالد القاضي، والمعنون مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي، والذي يأتي في توقيته تمامًا".

وأضاف: "حرب أكتوبر تظل - بأمجادها وبطولاتها - معينًا لا ينضب للباحثين، زادًا متجددًا، ليس فقط في فنون القتال وتحقيق النصر، ولكن كذلك في مراعاة قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين، وأنها حرب دفاعية فُرِضت على مصر الأبية، ومن ثم، كان السلام الذي عمّ أرجاء مصرنا الغالية.. فشكرًا جزيلًا لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية تقدير ومؤازة لجهود السلام التي يقودها بوعي وحكمة رئيس مصر الوطني الشجاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأهدى المؤلف كتابه إلى إهداء إلى أرواح شهداء ومصابي أكتوبر النسور البواسل، الذين بذلوا دمائهم الذكية الطاهرة من أجلنا، كما أهداه إلى الأبطال.. قادة وجند نصر أكتوبر الذين حققوا مجدًا تليدًا لمصرنا الغالية يظل خالدًا أبدا.. وكذلك إلى الأجيال الشابة من المجندين المصريين يتدارسوا هذا النصر المظفر.. يفاخرون بما حققه الآباء المنتصرون؛ أمام العالم عبر السنين.. وأخيرا إلى أولئك قادة الجمهورية الجديدة .. يباهون بنتائج نصر أكتوبر من كرامة وعزة وسؤدد.

ويتضمن الكتاب فصلين رئيسيين، الفصل الأول: قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب، والفصل الثاني: مشروعية حرب أكتوبر، وشرح الكتاب أن حرب أكتوبر 1973 وُصِفَت بأنها حرب تحرير وطني وقومي تحققت لها كل متطلبات المشروعية داخليًا وخارجيًا سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية أو السياسية‏،‏ فليس هناك من يستطيع أن ينكر علي شعب حقه في تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة لأن احتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لاسند له في القانون وقواعد السلوك الدولي‏.‏

وأكد الكتاب أن تلك الحرب الدفاعية تتويجًا لإرادة أمة جريحة كان عليها أن تثبت أنها قادرة علي المواجهة والتحدي، فقد أسقطت مقولة تحقيق الأمن عن طريق الاستيلاء علي أرض الغير، وأكدت أن القوة ليست حكراً علي أحد وأن استخدام القوة العسكرية أسباب غير مشروعة لا يستطيع أن يحقق للدولة فرض إرادتها وأن السلام العادل والمتوازن هو الطريق للأمن والاستقرار .

واختتم المؤلف كتابه بتوصية مهمة لمؤازرة الجهود الوطنية المتواصلة لتأسيس جمهورية جديدة في مصرنا الغالية، يقودها بحكمة واقتدار وكفاءة غير مسبوقة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من مختلف فئات وأعمار الشعب المصري، في تلك الآونة الدقيقة من حياة المصريين، يتقدمهم رئيس مصري مخلص حتى النخاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.