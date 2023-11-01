11 نوفمبر.. جنايات بورسعيد تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل شقيقته

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، 11 نوفمبر الجاري، قضية مقتل فتاة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 سبتمبر عام 2023 بإتهام المدعو "م.ن.ا" بقتل شقيقته "فريدة" في الشارع أمام مسجد الحسين بحي المناخ وجرى ضبطه من قبل الأهالي وتسليمه إلى الشرطة، وحُرر المحضر رقم 4818 جنح المناخ لسنة 2023، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حددت جلسة 11 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.